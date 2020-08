Naomi Osaka trækker sig fra WTA-finale med skade

Denne gang er det ikke af politiske årsager, at tennisprofilen siger, at hun vil trække sig fra en kamp i turneringen. Hun har en skade i baglåret, forklarer hun.

- Jeg er ked af, at jeg må trække mig i dag med en skade, siger hun ifølge AFP.

- Jeg fik en forstrækning i venstre baglår i andet sæts tiebreak (i semifinalen, red.), og jeg er ikke kommet mig over det i løbet af natten, som jeg ellers havde håbet på.

Osakas afbud betyder, at Victoria Azarenka fra Hviderusland kåres som vinder.

Allerede i semifinalen havde Osaka bebudet, at hun ikke ville stille op. Det gjorde hun, efter at NBA-holdet Milwaukee Bucks havde nægtet at gå på banen til en kamp, og en stribe kampe blev udsat.

Det skete som reaktion på, at den sorte mand Jacob Blake søndag blev skudt flere gange i ryggen af en hvid betjent.

Osaka skiftede dog mening og stillede alligevel op til semifinalen, som hun vandt over belgiske Elise Mertens.

Japaneren vandt US Open i 2018 og er blandt favoritterne til at vinde, når det går løs fra på mandag i grand slam-turneringen.

Chancerne for en sejr - hvis Osaka ellers er frisk nok til at spille - er blevet betydeligt større af, at en lang række spillere har trukket sig fra turneringen på grund af skader og risiko for coronasmitte.

Blandt de største kvindelige profiler, som har trukket sig, er Ashleigh Barty, Simona Halep, Elina Svitolina og sidste års vinder, Bianca Andreescu.