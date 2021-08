Naomi Osaka overvinder amerikansk teenager i Cincinnati

Det skete i anden runde af WTA-turneringen i Cincinnati, der en af de sidste turneringer inden US Open starter i slutningen af august.

Verdens nummer to, Naomi Osaka, smed første sæt, men besejrede onsdag aften dansk tid den 17-årige amerikaner Cori Gauff med 4-6, 6-3, 6-4.

Gauff, der er nummer 24 i verden, var klart stærkest i et første sæt, hvor Osaka helt tydeligt havde svært ved at finde sit spil og lavede for mange fejl.

Billedet vendte i andet sæts fjerde parti, da japaneren brød teenagerens serv.

23-årige Osaka fik efter succesoplevelsen langt bedre styr på sin serv og pressede Gauff til at lave de fejl, som hun selv lavede i første sæt, og derfra så Osaka sig ikke tilbage.

Tennisstjernen har proklameret, at hun donerer sine præmiepenge fra turneringen til nødhjælpsindsatsen i Haiti, hvor et jordskælv lørdag indtil videre har kostet over omkring 2000 mennesker livet ifølge Reuters.

Tidligere onsdag røg den fjerdeseedede ukrainer Elina Svitolina ud af turneringen i Cincinnati efter en tresætsdyst mod tyske Angelique Kerber, der er tidligere verdensetter og tredobbelt grand slam-vinder.