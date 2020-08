Naomi Osaka dropper semifinale i protest mod Blake-skyderi

Topsport i USA er ved at blive sat i stå, fordi aktører nægter at spille i protest mod politivold mod sorte.

Tennisstjernen Naomi Osaka trækker sig fra sin semifinale torsdag i WTA-turneringen Western & Southern Open, der spilles i New York.

Det sker som en protest mod en hændelse i Wisconsin søndag, hvor den sorte mand Jacob Blake blev skudt flere gange i ryggen af en betjent.

Den dobbelte grand slam-vinder Naomi Osaka er datter af et japansk/haitiansk par.

- Som sort kvinde har jeg det, som om at der i øjeblikket er langt vigtigere sager, som kræver omgående opmærksomhed, end at se mig spille tennis, skriver hun i et tweet.

Hun håber, fremgår det af indlægget, at hendes beslutning kan starte en debat i tennissporten, hvor hovedparten er hvide.

- Det vil jeg betragte som et skridt i den rigtige retning, skriver hun.

Osaka tilføjer, at det forsatte syn på sorte mennesker, som bliver dræbt af politiet, får hende til at føle sig dårlig.

- Før jeg er atlet, er jeg en sort kvinde, udtaler hun i tweetet.

Tidligere i år deltog hun i Black Lives Matter-demonstrationer, der blev udløst, da sorte George Floyd døde under en brutal anholdelse i maj.

Det fortalte hun i et interview med Wall Street Journal tirsdag, hvor hun reflekterede over de udfordringer, hun har haft som sort japaner.

Amerikansk topsport blev onsdag ramt af aflysninger i protest mod politivold og racisme, efter at en betjent søndag skød Jacob Blake syv gange i ryggen, da han var ved at stige ind sin bil, hvor hans tre børn befandt sig.

Basketballligaerne NBA og WNBA udskød alle onsdagens slutspilskampe, efter at spillere fra Milwaukee Bucks nægtede at gå på banen.

- Vi er trætte af drabene og uretfærdigheden, sagde Milwaukee-spilleren George Hill før kampen ifølge ESPN.

To baseballkampe i topligaen MLB er ligeledes blevet udskudt, fordi spillere ønsker at markere deres holdning i forhold til racisme og politibrutalitet.