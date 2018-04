Nantes stopper Skjerns eventyr i Champions League

Skjerns håndboldherrer har været i gang med at skrive et sandt eventyr i Champions League, men afslutningen kunne de sikkert godt tænke sig at skrive om.

For en uge siden tabte holdet med 27-33 i Nantes, og derfor skulle vestjyderne vinde med seks mål eller mere for at spille sig videre.

Det så svært ud straks fra start mod et velorganiseret fransk hold, der lavede få fejl og var skarpe i angrebet.

Efter ti minutter havde Nantes slået et hul på 6-2, og opgaven virkede umulig.

Norske Bjarte Myrhol havde svært ved at omsætte sine skud til mål, og det kom til at koste i indledningen.

Franskmændene var foran med fem mål - 13-8 - kort før pausen, men så begyndte de danske værter at hale ind.

Skjern-keeper Emil Nielsen spillede en hovedrolle i comebacket med flere vigtige redninger. Målmanden scorede i tomt mål til 11-14, efter at han havde blokeret et fransk forsøg.

Ved pausen var Nantes foran 12-15 efter en Anders Eggert-reducering i sidste sekund, og der ventede franskmændene et sandt vestjysk stormvejr i anden halvleg.

Der skulle gå hele otte minutter, før det første gang lykkedes gæsterne at få bolden forbi Emil Nielsen efter pausen. Det udnyttede hjemmeholdet til at komme i front med 16-15.

Det begyndte for alvor at blive spændende, da Emil Nielsen igen reddede et fransk skud, så Skjern med to hurtigere scoringer kunne øge føringen til 20-17.

Dermed var det franske forspring nede på tre scoringer. Med 16 minutter tilbage sendte Markus Olsson Skjern på 21-17, og tilskuerne havde nu svært ved at holde sig i ro.

Føringen begyndte herefter langsomt at smuldre efter en to-minutters-udvisning til Olsson, og Nantes fik reduceret til 21-22.

Skjern holdt fast i føringen og fik udbygget til 25-23, men der var alligevel for mange danske afbrændere i slutfasen til, at Skjern igen kunne ryste Nantes-spillerne.

De fire bedste hold i Champions League skal kæmpe om titlen ved Final 4-stævnet 26. og 27. maj i Köln.