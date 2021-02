Nantes giver Aalborg en lektion i Champions League

Defensivt gik det galt lige fra starten for Aalborg, som hurtigt kom bagud med 1-6.

Det franske storhold Nantes vandt med hele 38-29 hjemme over Aalborg, som aldrig var i nærheden af point.

Senere i første halvleg blev det også 17-11 til franskmændene, som havde en velspillende Emil Nielsen i målet.

Inden pausen nåede Aalborg at reducere, så Nantes kun var foran med 18-14.

I anden halvleg fortsatte problemerne dog for Aalborg, som igen blev løbet over ende af Nantes, der kom foran 21-15.

Hele 64 afslutninger havde Nantes i løbet af kampen, og det skyldes også et hav af tekniske fejl hos udeholdet.

Med syv mål blev Sebastian Barthold topscorer for Aalborg, og sammen med målvogter Mikael Aggefors var han med til at mindske nederlagets størrelse.

Emil Nielsen var lettet over sejren over sine landsmænd, efter at Nantes havde tabt de seneste tre kampe i Champions League.

- Vi har haft lidt problemer på det seneste, men vi spillede godt mod Aalborg. Vi tror på os selv, og vi ved, hvad vi kan.

- Vi tvivler ikke på os selv, og vi er meget tilfredse med resultatet, siger Emil Nielsen til TV3 Sport.

Aalborg er med nederlag placeret på fjerdepladsen med ti point efter ti kampe. Nantes har seks point efter ni kampe på en sjetteplads.