Nanna Koerstz Madsen sikrer bedste danske majorresultat i 20 år

Golfspilleren vinder en lille million kroner for at blive delt treer ved majorturnering i Californien.

Golfspilleren Nanna Koerstz Madsen sikrede sig natten til mandag dansk tid et af sine bedste resultater i karrieren, da hun endte på en delt tredjeplads i majorturneringen ANA Inspiration i Californien.

Turneringen er årets første af fem majors på kvindernes LPGA-tour.

Majors bliver generelt anset for at være de mest prestigefyldte turneringer inden for golfverdenen og er ofte også dem med flest præmiepenge på spil.

Ifølge Golfbladet, der er Danmarks største golfavis, tangerer Nanna Koerstz Madsen det hidtil bedste resultat i en major af en dansk kvinde, siden Iben Tinning blev delt treer i Women's British Open i 2001.

Nanna Koerstz Madsens flotte resultat kom i hus takket være en af de bedste finalerunder blandt alle spillere i feltet.

Den 26-årige dansker var især helt forrygende på de sidste otte huller, hvor hun leverede en eagle og fire birdies, hvilket sendte hende i klubhuset seks slag under banens par.

Dermed endte hun turneringen i samlet 11 slag under par sammen med tre andre spillere.

Tredjepladsen indbringer hende 151.615 dollar svarende til cirka 958.000 kroner.

Resultatet betyder også, at danskeren, der er bosiddende i Florida, allerede har sikret sig sin plads på LPGA-touren næste år.

Danske Nicole Broch Larsen var også en del af søndagens finalerunde i Californien. Hun endte dog nede på en delt 63.-plads.

ANA Inspiration blev vundet af den suveræne Patty Tavanakit. Den 21-årige thailænder gik de fire runder i samlet 18 slag under par og sikrede sig dermed sin første majorsejr.

Førstepladsen indbringer hende omkring tre millioner kroner.