Nairo Quintana slipper uden skader efter påkørsel af bil

Nairo Quintana blev fredag torpederet og kørt ned af en bil, mens den colombianske cykelprofil var ude på en træningstur i hjemlandet.

Det skriver Quintanas arbejdsgiver, Arkea-Samsic-holdet, på Twitter.

Ulykken skete nær byen Motavita. Quintana fortæller selv i en video på Arkea-Samsics twitterprofil lagt op senere fredag, at han er sluppet uskadt fra ulykken.

Arkea-Samsics holdmanager, Emmanuel Hubert, har til avisen L'Equipe fortalt, at Quintanas knæ ramte jorden, da han faldt, og at cykelstjernen selv kørte hjem, inden han senere tog på hospitalet for at få knæet undersøgt.

I et tweet fra bystyret i Motavita i forbindelse med ulykken kan man se Quintana sidde på en stol, i hvad der umiddelbart ligner god behold og i snak med byens borgmester.

Den 30-årige tidligere Giro d'Italia- og Vuelta a Espana-vinder skiftede inden 2020-sæsonen til det franske prokontinentalhold efter mange år hos det spanske storhold Movistar.

Inden coronapandemien satte en stopper for al professionel cykling i det tidlige forår, nåede Quintana at tage fem sejre inklusive en etapesejr i Paris-Nice.

Quintana er udset til at skulle køre Tour de France, der står til at starte i Nice 29. august.