Nairo Quintana afviser doping: Har intet at skjule

Cykelstjernen Nairo Quintana bekræfter i en udtalelse på Twitter, at han er en af de personer, som er blevet undersøgt af de franske myndigheder.

Men han har ikke gjort noget forkert, understreger rytteren, der kører for holdet Arkea-Samsic.

- De franske gendarmer gennemførte en undersøgelse på det hotelværelse, hvor holdet befandt sig 16. september i Meribel efter afslutningen på etapen.

- Myndighederne gik ind på mit værelse og konfiskerede nogle vitamintilskud, som er helt lovlige, selv om franske myndigheder muligvis ikke kender dem. Det er derfor, det har taget tid at opklare det hele, skriver han.

Sportsavisen L'Equipe skrev mandag, at en ransagning var rettet mod Nairo Quintanas værelse samt hans bror Dayer Quintana og Winner Anacona.

To unavngivne personer blev tilbageholdt, og ifølge den franske avis Le Parisien var der tale om en læge og en fysioterapeut.

Ifølge anklageren Dominique Laurens blev der ved ransagningen fundet "mange sundhedsprodukter, herunder medicinske lægemidler, men også og frem for alt en metode, der kan anses som doping".

Den Internationale Cykelunion (UCI) bekræftede, at en undersøgelse havde fundet sted uden at sætte navne på de involverede parter.

- For at undgå enhver tvivl vil jeg gerne understrege, at der ikke blev fundet nogen dopingpræparater, skriver Nairo Quintana.

- Jeg vil også gerne korrigere en misforståelse: Hverken under det seneste Tour de France eller i noget andet tidligere løb har jeg konsulteret assistenter eller folk, der ikke var ansat af holdet. Jeg har ikke - og har aldrig haft - noget at skjule.

I opslaget forklarer Quintana videre, at han samarbejder med myndigheder og frivilligt er mødt op hos anklageren for at besvare alle spørgsmål med "ren samvittighed".

- I forlængelse heraf vil jeg gerne understrege, at jeg ikke er anklaget for noget af myndighederne, skriver colombianeren.

30-årige Quintana lå godt til i klassementet midtvejs i touren, men gled ned i stillingen og endte på en samlet 17.-plads.

Tidligere i karrieren har han vundet både Giro d'Italia og Vuelta a España, mens det er blevet til tre etapesejre i Tour de France.