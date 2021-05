Nagelsmann skal lukke leipzigkapitel med historisk pokal

Torsdag kan cheftræner Julian Nagelsmann derfor skrive historie, hvis han fører holdet til sejr over Borussia Dortmund i den tyske pokalfinale.

Paradoksalt nok er det en af hans sidste opgaver for klubben, da han fra sommer skal stå i spidsen for netop Bayern München.

Statistikken taler dog imod Leipzig. I de to holds seneste syv møder er Dortmund ubesejret. Nagelsmann har samtidig i sine 11 kampe mod ruhrklubben som træner for enten Hoffenheim eller Leipzig kun slået Dortmund én gang.

Det gør dog kun motivationen hos den afgående leipzigtræner større.

- Det er ved at være på tide. I Berlin (hvor finalen spilles, red.) har vi endelig muligheden for at ændre på det, siger Nagelsmann ifølge AFP.

Ved sin ansættelse i Leipzig i 2019, sagde Nagelsmann, at han ville skaffe sølvtøj til klubben.

Nu har den blot 33-årige leipzigtræner på falderebet muligheden for at indfri målsætningen og samtidig blive den yngste træner nogensinde til at vinde titlen.

Det store spørgsmålstegn inden kampen er, om Dortmunds målmager Erling Haaland er klar igen efter skade.

Han er tilbage på træningsbanen, men om han er helt fit, vides ikke. Hans tilstedeværelse på banen kan gøre en forskel i kampen. Dog har leipzigdefensiven øjnene stift rettet mod drømmen.

- Selv om Haaland kommer til at spille, så vil jeg give os selv gode vinderchancer i finalen, siger holdets forsvarsspiller Lukas Klostermann.

Mens Dortmund stadig kæmper for fjerdepladsen i ligaen og dermed Champions League-deltagelse i næste sæson, så er Leipzig på andenpladsen allerede sikret CL-deltagelse.

Der resterer to spillerunder af Bundesligaen.