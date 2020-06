Næstved stopper mager stime med smal sejr over HB Køge

Det var første gang i ni ligakampe, at Næstved kom ud af et opgør med tre point, mens HB Køge nu må sande, at man i den grad er blevet en del af nedrykningsduellen.

FC Roskilde har 20 point, Næstved 22 point og Skive 25 point under stregen.

Lige over den ligger Hvidovre med 25 point samt Nykøbing FC og HB Køge med hver 26 point. Der resterer 11 runder af sæsonen.

Første halvleg var ikke nogen stor oplevelse, og de coronaudelukkede tilskuere gik ikke glip af charmerende fodbold på stadion i Næstved.

Der kom mere gang i opgøret efter pausen, hvor Mathias Kisum sendte det nedrykningstruede hjemmehold på sejrskurs efter 52 minutter.

Det var et lige opgør, hvor man havde fornemmelsen af, at næste mål kunne gå til begge sider. Men det kom til de grønblusede fra Næstved.

Et angreb i venstre side endte med at aflevering over i højre side af feltet. Her stod Aleksa Todorovic klar og med et hårdt og præcist spark bragede han bolden ind til 2-0.

Med kun et kvarter igen begyndte duften af en tiltrængt sejr at sprede sig på stadion, men den tydelige duft varede kun et minut.

En lille fejl i Næstved-forsvaret blev hurtigt straffet af gæsterne. En tværaflevering i feltet fandt en helt fri Stephan Petersen ved bagstolpen, hvor han bare skulle sætte foden på og styre bolden i nettet.

Målet af den tidligere superligaspiller blev startskuddet til, at HB Køge satte sig på opgøret og trykkede på for en udligning.

Der var optræk til store chancer et par gange, men den helt åbne chance kom ikke rigtigt.