Næstved slår Silkeborg og udjævner topstrid i 1. division

Her vandt Næstved, der indtager tabellens tredjeplads, nemlig 3-1 over midtjyderne.

Resultatet betyder, at Silkeborg kun har et enkelt point ned til både Viborg FF og Næstved på henholdsvis anden- og tredjepladsen.

Topholdet har dog spillet en kamp mere end de to forfølgere og kan derfor miste førstepladsen, når Viborg søndag møder Thisted.

Silkeborg og Næstved skal først i aktion igen i næste weekend.

Allerede efter lidt over 11 minutters spil var hjemmeholdet foran i torsdagens kamp. Silkeborg udnyttede et boldtab af Næstved til at sætte en hurtig omstilling i gang.

Den endte med, at Jeppe Okkels fik bolden på kanten af feltet. Efter et par træk ind mod midten af banen sendte den 19-årige offensivspiller med et fladt skud bolden i mål.

Der gik dog kun cirka et kvarter, før der igen var lighed på tavlen.

Her udnyttede Kristoffer Munksgaard et nølende Silkeborg-forsvar til at tage en høj bold ned på kanten af feltet og efter et par lettere tilfældige berøringer prikke den under Oscar Hedvall i målet.

Det var også Munksgaard, der med cirka 20 minutter tilbage af kampen sparkede Næstved på sejrskurs med et mål, der mindede meget om Silkeborgs.

Det var således en midtjysk fejlaflevering, der sendte Næstved i kontra mod Silkeborgs mål, hvorefter Kristoffer Munksgaard med et velplaceret skud bragte sjællænderne foran.

I det 82. minut bankede Christoffer Boateng så det sidste søm i Silkeborgs kiste, da han efter en mindre dribletur sendte bolden over i det lange hjørne uden for Oscar Hedvalls rækkevidde.