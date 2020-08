Næstved henter vraget Lyngby-stopper: Jeg er en lille brik

Men nu er tiden forbi i Lyngby, som har valgt ikke at forlænge aftalen med den 33-årige stopper, der i stedet skifter til sin tidligere klub Næstved i landets næstbedste fodboldrække.

Lasse Nielsen var med på Lyngbys lange rejse fra bunden af 1. division til Superligaen, siden stopperen kom til klubben for halvandet år siden.

- Jeg er ærgerlig, men afklaret - og nogle gange er det måske det bedste at stoppe på toppen og aflevere Lyngby et bedre sted, end da jeg kom til for halvandet år siden, og vi lå og flirtede med nedrykningsstregen til 2. division.

- Jeg er en lille brik i en historisk klub, men håber alligevel, at jeg har fået sat nogle aftryk, der vil blive husket, siger Lasse Nielsen til Lyngbys hjemmeside.

Lasse Nielsen blev hentet i svenske Trelleborg i januar 2019, hvor Lyngby i første omgang skulle undgå at rykke ned i 2. division.

Det endte i stedet overraskende med oprykning til Superligaen og overlevelse efter første sæson.

Lyngby-sportschef Birger Jørgensen fortæller, at det var svært at sige farvel til Lasse Nielsen.

- Vi er alle sammen blevet Lasse Nielsen-fans her i huset, han er en fantastisk fyr og en rigtig god ambassadør for hele vores projekt.

- Vi kigger dog ind i et efterår med kun 13 superligakampe, og der er stor konkurrence på hans position, hvor der også presses på nedefra på akademiet.

- Så i en kombination af mange parametre har vi valgt ikke at forlænge med Lasse, forklarer Birger Jørgensen.

Lasse Nielsen nåede at score to gange og spille 24 kampe for Lyngby.

Hos Næstved glæder man sig på klubbens Facebook-side over at kunne hente en gammel kending.

- Lasse er en spiller, som vi i lang tid har ønsket at hente tilbage til klubben. I Lasse får vi en masse rutine, lederskab og et kæmpe fighterhjerte ud over det sædvanlige, skriver Næstved.