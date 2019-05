Næstved-direktør før 1. division-gyser: Det er god lir

Fremad Amager kan med sine 50 point selv afgøre sagerne med en udesejr over Viborg, mens Lyngby og Næstved med hver 49 point kan glide forbi, hvis amagerkanerne snubler.

- Det er skidegod lir med så tæt en liga. Det kan næsten ikke blive mere spændende. Topholdene har ikke så mange point, og bundholdene har flere end normalt. Det har været tæt hele vejen, siger Næstved-direktør Jacob "Gaxe" Gregersen.

Faktisk er det så tæt mellem Næstved og Lyngby, at de også har samme målforskel. Snubler Fremad Amager, handler det for Næstved og Lyngby om at vinde størst for at snuppe tredjepladsen.

Men Lyngby har fordelen af at have scoret klart flest mål, så Næstved skal vinde med mindst et mål større mod Thisted, end Lyngby eventuelt gør mod FC Helsingør.

- Det handler selvfølgelig om, at vi selv går på banen og klarer vores arbejde og vinder. Måske er 2-1 nok, måske er 20-0 ikke nok. Vi må bare give den fuld skrue. Vi kan ikke styre, hvad der sker i de andre kampe.

- Men det siger sig selv, at jeg vil skæve til de andre kampe på min telefon. Men som udgangspunkt har Fremad Amager en kæmpe fordel ved at have flere point, og Lyngby har scoret flere mål, lyder det fra "Gaxe".

Da Næstved i januar fik nye ejere i skikkelse af Fabian Ernst og Alex Quaye, havde de to tyskere ambitioner om at rykke op. Men at det kan ske allerede nu, lå ikke i kortene på det tidspunkt.

- Da de kom i januar, var det ikke med tanken, at "nu smadrer vi ligaen og rykker op". Men vi jager selvfølgelig mulighederne, der er, og vi vil ikke jage det mindre, hvis det kikser i år.

- Strategien står ikke og balancerer med, om vi rykker op nu, så en oprykning nu vil være en bonus, siger direktøren.

Nogenlunde ligesådan lyder meldingen fra Lyngby.

- Det er ikke en del af strategien at rykke op nu. For tre måneder siden lå vi til at kunne rykke ned, siger sportschef Birger Jørgensen.

- Der er 1000 scenarier lørdag. Vi spiller vores egen kamp og ser, hvad der sker. Vi kommer til at styre vores egen kommunikation og holder øje med de andre kampe, oplyser han.