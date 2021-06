Næstformænd kæmper lørdag om DIF-toppost

Efter 14 år i spidsen for Danmarks Idrætsforbund takker Niels Nygaard lørdag morgen af som DIF-formand og giver posten videre til en af organisationens to næstformænd, Thomas Bach eller Hans Natorp.

- Jeg er helt tryg lige meget hvem af de to, der vinder. De har jo begge fået en god opdragelse i DIF, siger Niels Nygaard.

Lørdagens formandskandidater, Thomas Bach og Hans Natorp, er enige om, at DIF skal skubbe på for at udbrede nordiske værdier, når der skal træffes internationale beslutninger - såsom det kontroversielle valg af Qatar som vært for VM i fodbold.

Det gjorde de klart under en valgdebat i Idrættens Hus i Brøndby i sidste måned.

- Vi skal være i det internationale beslutningsrum og være klar på, hvad vi gerne vil der.

- Vi skal komme med gode og realistiske krav, men det er vanskeligt, hvis det ikke bliver anerkendt af andre lande som noget, der er værd at diskutere, sagde Thomas Bach, der i 2018 blev idrætschef i Københavns Kommune.

Bach går blandt andet til valg på, at "nye generationer skal mærke og engagere sig i den danske idrætsmodel, som både rummer begynder og verdensklasse".

- Vi skal stræbe efter verdens højeste idrætsdeltagelse, hurtigt nå to millioner medlemmer i DIF og give alle børn og unge en god start på livslang idræt. Det skaber også de bedste forudsætninger for et stærkt talent- og elitemiljø, siger han til DIF's hjemmeside.

Hans Natorp har en vision om, at "idræt skal have en markant plads hos alle danskere gennem hele livet - i fællesskaber på og uden for banen og gennem oplevelser, der begejstrer og samler Danmark".

- På den rejse er det min ambition, at dansk idræt - DIF-idrætten - bliver den naturlige og foretrukne samarbejdspartner for alle samfundsaktører, der kerer sig om de sunde dagligdags fællesskaber.

- Vi kan inspirere og bidrage gennem foreningsidræt, frivillighed, breddeidræt og talentudvikling og elitemiljøer i en bred forstand, siger Hans Natorp til DIF's hjemmeside.

Begge kandidater blev næstformænd i DIF i 2016. Bach blev indstillet til formandsposten af Dansk Arbejder Idrætsforbund, mens Dansk Sejlunion indstillede Natorp.

Årsmødet begynder klokken 9, formandsvalget ventes at begynde kort efter middag.