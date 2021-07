Næsten alle danske OL-deltagere er vaccineret mod corona

Næsten alle OL-danskere er blevet vaccineret forud for legene, oplyser den danske chef de mission ved OL, Søren Simonsen.

- Det er meget, meget tæt på 100 procent, siger han uden at komme det nærmere.

- Det er stadig tilladt at komme til OL uden at være vaccineret. Det er IOC's regler. Men langt de fleste er super glade for muligheden og har ladet sig vaccinere.

Tidligere på året så det ud til, at de fleste danske atleter ville være i et kapløb med tiden, når det gjaldt muligheden for at få vaccinen via det danske sundhedssystem.

Men en melding fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC) i begyndelsen af maj ændrede billedet.

Her lød det, at Pfizer/BioNTech havde doneret en del af sine vacciner, så alle atleter kunne blive vaccineret op til sommerlegene.

Det tilbød har langt de fleste danske atleter altså taget imod.

Som det ser ud lige nu, sendes 111 danske atleter ifølge DIF afsted til legene i Tokyo. Seks af dem er reserver.

Selv om åbningsceremonien allerede finder sted 23. juli, kan yderligere to danskere dog få plads ved den store sportsbegivenhed.

Clara Tauson og Alberte Kjær Pedersen står højt på reservelisterne i henholdsvis tennis og triatlon. Afbud kan sikre de to danske atleter adgang til sommerlegene.

- Og så er der en reserve i roning, der bliver hjemme i Danmark. Så det er på tilkald, hvis det er, siger Søren Simonsen.

Danmark tog 15 medaljer med hjem fra OL i Rio for fem år siden. Den officielle danske målsætning ved denne sommers lege er otte til ti medaljer.