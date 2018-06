Nadim træt af straffestrid med Harder: Der skal være ro

Årsagen var, at anfører Pernille Harder bad om lov til at sparke straffespark, på et tidspunkt hvor Danmark førte 3-0 i anden halvleg, selv om det var Nadia Nadim, der på forhånd var udset som skytte.

Nadim, der allerede tidligere i kampen havde scoret fra 11-meter-pletten, afviste sin kaptajn. Hun tog selv sparket - og brændte.

Den forudgående episode med Harder var en medvirkende årsag til det kiksede forsøg, siger Nadim.

- Det var ikke den optimale optakt til at skulle skyde et straffespark. Det var træls, at jeg brændte. Og jeg tror, at en af årsagerne var, at jeg havde mine tanker et andet sted henne, siger Nadia Nadim til DR.

- Der skal være ro til at koncentrere sig, når der skal sparkes straffespark. Men den slags sker, og jeg tror ikke, at det kommer til at ske igen, siger hun.

Harder forklarer, at hun bad om at sparke, fordi hun følte sig "i godt humør" i sin landskamp nummer 100.

- Jeg synes, man skal have respekt for sin anfører, så der ikke bliver sådan en diskussion inde på banen, siger Pernille Harder til DR.

Allerede inden kampen havde de to offensive profiler været i clinch, efter at Nadim har udtalt hård kritik af Spillerforeningens direktør, Mads Øland, i en ny bog.

Nadim er utilfreds med Ølands rolle i efterårets konflikt mellem DBU og spillerne. En strid, der endte med, at det danske hold udeblev fra en VM-kvalifikationskamp i Sverige.

Pernille Harder har sammen med herrelandsholdets anfører, Simon Kjær, taget afstand fra kritikken.