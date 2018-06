Nadia Nadim revser Mads Øland i konfliktsagen med DBU

Spillerforeningens direktør, Mads Øland, skulle ikke have været forhandler for Danmarks kvindelige fodboldlandshold i konflikten mellem spillerne og Dansk Boldspil-Union (DBU) sidste år.

- Vi endte som kastebold i en machokamp mellem Mads Øland på den ene side og DBU's bestyrelse på den anden.

- En kamp, hvor det handlede om, hvem der havde de største muskler. Ikke om kvindelandsholdet. Vi skulle have haft en anden forhandler, siger Nadia Nadim ifølge Politiken i en ny bog med titlen "Nadia Nadim - Min historie".

Kvindelandsholdet vandt sidste år sølv ved EM i Holland, men efteråret blev præget af en langvarig konflikt mellem spillerne og DBU om spillernes fremtidige vilkår. Her var Spillerforeningen forhandler for spillerne.

Inden konflikten blev løst, blev to kampe aflyst, EM-finalerevanchen mod Holland på et udsolgt stadion i Horsens og - mere alvorligt - udekampen mod Sverige i kvalifikationen frem mod VM i 2019.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) tildelte senere Danmark et 0-3-nederlag mod Sverige på skrivebordet, fordi danskerne ikke mødte op til kampen.

Det resultat har skadet Danmarks chancer markant for at vinde gruppen og sikre en direkte billet til VM.

I år skal spillerne på herrelandsholdet forhandle deres aftale med DBU, hvor der er langt større beløb på spil end i kvindernes aftale.

Nadia Nadim mener, at spillerne på kvindelandsholdet blev kastebolde i et større spil mellem DBU og Spillerforeningen, blandt andet om hvorvidt DBU kan regnes som arbejdsgiver, når spillerne er samlet med landsholdet.

Det mener Spillerforeningen, mens DBU har sagt blankt nej.

Mads Øland giver ikke meget for Nadia Nadims kritik. Direktøren skriver i en mail til Politiken:

- Forhandlingerne i efteråret handlede udelukkende om at sikre nogle rimelige vilkår for spillernes optræden på kvindelandsholdet. Det er basalt set udtryk for mangel på respekt for den proces og for dansk kvindefodbold generelt at påstå noget andet.

Nadia Nadims kritik kommer samtidig med, at det danske kvindelandshold lader op til fredagens VM-kvalifikationskamp mod Ukraine i Lviv.

Udadtil lader det ikke til, at der er opbakning til hendes kritik af Spillerforeningen og Mads Øland.

Landsholdets anfører, Pernille Harder, skriver i en udtalelse til Politiken på vegne af spillerne:

- Det, Nadia beskriver, må stå for hendes egen regning. Det kan resten af holdet ikke nikke genkendende til.

- Vi har god tiltro til Spillerforeningen, og vi har taget beslutningerne som et hold.

Pernille Harder pointerer desuden, at timingen af Nadia Nadims kritik er dårlig på grund af kampen i Ukraine, der begynder fredag klokken 18.

DBU's administrerende direktør, Claus Bretton-Meyer, erkender, at forløbet omkring forhandlingerne ikke var kønt.

Direktøren mener dog, at forhandlingerne mellem DBU og Spillerforeningen udelukkende handlede om at sikre bedre vilkår for kvindelandsholdet.