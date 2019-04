Nadals overmand triumferer i Monte Carlo

I finalen sejrede Fognini på det røde grus ved at vinde med 6-3, 6-4 over serberen Dusan Lajovic.

På vej mod triumfen brillerede Fognini ved at sende verdensranglistens nummer to og tre, Rafael Nadal og Alexander Zverev, ud.

Turneringen havde også deltagelse af verdensetteren Novak Djokovic. Han røg ud i kvartfinalen i fredags til Daniil Medvedev.

Fognini blev den første italiener til at triumfere i turneringen i 51 år. Titlen blev sikret med stor opbakning fra tilskuerpladserne, hvor fans og venner fra hjembyen San Remo 20 kilometer væk var troppet op.

- Jeg er født tæt på, så det er ekstraordinært for mig at vinde her. Jeg er meget glad for sejren og for alle de italienske tilskuere, der var her i dag, siger Fognini ifølge AFP.

Det uventede finalemøde mellem Fognini og Lajovic, verdensranglistens nummer 18 og 48, var jævnbyrdigt i første sæt.

Fognini endte med at få overhånden, da han udnyttede sine breakmuligheder bedre end serberen og tog sættet 6-3.

Det samme var tilfældet i andet sæt, hvor Fognini brød sin modstander to gange, mens Lajovic kun formåede at udnytte én mulighed for at bryde serven.

Foruden værdifulde point til verdensranglisten scorer Fognini lidt over syv millioner kroner på karrierens niende sejr på ATP Touren, mens Lajovic får cirka det halve for sin andenplads.