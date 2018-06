Nadal tordner videre i Paris i ny magtdemonstration

Lørdag eftermiddag vandt han tredjerundekampen over 27.-seedede Richard Gasquet. Ligesom i sine første to kampe i den franske hovedstad sejrede Nadal med 3-0 i sæt, da Gasquet blev slået 6-3, 6-2, 6-2.

Der var aldrig tale om spænding i opgøret, som varede næsten to timer.

Den tidobbelte vinder af turneringen brød hurtigt to gange og kom på 5-0 i første sæt, før han lod Gasquet pynte på sætcifrene.

Andet sæt lignede til forveksling første sæt, da Nadal effektivt brød Gasquets serv to gange, før sætsejren blev sikret som en ren formalitet.

Der var ganske enkelt klasseforskel på de tennisvenner, der har kendt hinanden, siden de var 11-12 år gamle.

I vanlig stil spillede Nadal aggressivt, uanset om han kontrollerede duellerne fra baglinjen eller søgte frem mod nettet.

De første 15 seniormøder mellem spillerne faldt alle ud til Nadals fordel, og det er ti år siden, at Gasquet sidst vandt et sæt over sin ven. Heller ikke i 16. forsøg lykkedes det for franskmanden at slå spanieren.

Kampens sidste sæt var endnu en spændingsløs magtdemonstration i spansk favør.

Nadal så ubesværet ud, da han igen indledte sættet med at bryde sin modstander to gange.

Stillingen tillod den forsvarende mester at slappe lidt mere af, før han vandt sættet og dermed kampen efter en uprovokeret fransk fejl.

I fjerde runde, der svarer til ottendedelsfinalen, får Nadal tysk modstand. Her er modstanderen 22-årige Maximilian Marterer, der er useedet.

Nadal har aldrig tidligere mødt den unge tysker, der er nummer 70 på verdensranglisten.