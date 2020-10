Nadal takker familien efter rekordsejr i Paris

Tennisstjernen Rafael Nadal tangerede søndag Roger Federers rekord på 20 grand slam-titler.

Det skete, da den 34-årige spanier for 13. gang i karrieren vandt French Open med en overbevisende sejr på 6-0, 6-2, 7-5 over verdensetteren Novak Djokovic.

Efter triumfen takkede den ofte skadesplagede Nadal sin familie for, at han er lykkedes med at drive det så vidt.

- Efter at alt det, jeg har været igennem i karrieren, hvad angår skader, så kunne jeg ikke have klaret det uden min familie, siger Nadal efter triumfen til de fremmødte på Roland Garros-anlægget i Paris.

Spanieren stillede ikke op i US Open forleden på grund af sin bekymring for coronapandemien. Her var han ellers forsvarende mester.

Muligheden for at komme op på siden eller ligefrem overgå Federers 20 grand slam-titler, har ikke fyldt det store, hævder han.

- Det har været et hårdt år. At vinde her betyder alt for mig, og det handler ikke om at udligne Rogers 20 titler. For mig handler det om sejren på Roland Garros.

- Roland Garros betyder alt for mig. Jeg har tilbragt mine største øjeblikke i tenniskarrieren her, siger Nadal.

På Twitter var Roger Federer, der ikke deltog i Paris, hurtig til at lykønske sin mangeårige rival med den 20. grand slam-titel.

- Som min største rival gennem mange år tror jeg på, at vi har presset hinanden til at blive endnu bedre spillere.

- Derfor er det en stor ære for mig at lykønske ham med den 20. grand slam-sejr, skriver Federer.

- Jeg håber, at nummer 20 kun er endnu et skridt på vejen for os begge. Det er godt gået, Rafa. Du fortjener det, lyder det videre.

Mens Federer og Nadal nu deler grand slam-tronen imellem sig, så kan den lidt yngre Djokovic med tiden presse dem. Serberen er oppe på 17 grand slam-titler.

I alt 56 gange har Djokovic stået over for Nadal på ATP Touren, og det er nu blevet til 27 sejre til spanieren. Serberen har to sejre mere i de indbyrdes møder.

- Stort tillykke til Novak for endnu en god turnering. Jeg beklager for i dag. Vi har spillet mange gange mod hinanden. Den ene dag vinder den ene, og den næste dag den anden, siger Nadal.