Nadal stormer i semifinalen i Frankrig efter kølig nattekamp

Den forsvarende mester Rafael Nadal er klar til semifinalen i French Open, hvor han forsøger at udbygge sin imponerende rekord som den mest vindende nogensinde i turneringen med en 13. titel.

Her lykkedes det grusspecialisten at sende italieneren ud af grand slam-turneringen efter en tresætssejr på 7-6, 6-4, 6-1, som kom i hus på trods af noget usædvanlige forhold.

- Det er meget sent, så tak for, at I er blevet på trods af de svære omstændigheder, sagde Nadal efter kampen ifølge nyhedsbureauet AFP til den ret begrænsede skare, der fortsat sad på tribunerne.

Mange havde iført sig jakke, hue og halstørklæder, da temperaturen var dalet til under 12 grader.

I kampen fik spanieren - der stiler efter at tangere Roger Federers rekord på 20 grand slam-titler - kam til sit hår af 19-årige Sinner.

Den hårdtslående italiener formåede både i første og andet sæt at sende Nadal ned med servebrud.

Men Sinner manglede en smule kølighed på de afgørende bolde, og i stedet fik spanieren fightet sig tilbage og tog sig af begge sæt.

I tredje sæt faldt teenagerens niveau, mens Nadal fik bedre styr på sagerne.

Nadal indrømmede efter kampen, at det havde været sværere end i hans første fire kampe, hvor han ifølge AFP kun havde tabt 23 partier.

- Det var meget svært i løbet af de første to sæt og især i slutningen af første, sagde Nadal efter kampen ifølge nyhedsbureauet.

- Han slog meget hårdt til bolden, og i kulden hoppede boldene ikke så højt.

I semifinalen møder Nadal 12.-seedede Diego Schwartzman fra Argentina, som for nylig slog Nadal i Rom.

Det var netop argentinerens lange femsætssejr mod østrigske Dominic Thiem tidligere på dagen, der havde været med til at skubbe Nadals kamp så sent ud på aftenen og natten.