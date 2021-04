Nadal slår græker og tager titel nummer 12 i Barcelona

Søndag vandt den spanske tennisstjerne grusturneringen for 12. gang i alt, da han slog det græske stortalent Stefanos Tsitsipas i en tæt og velspillet finale.

Nadal vandt med cifrene 6-4, 6-7, 7-5 og kan løfte turneringens pokal for første gang siden 2018.

Tsitsipas brød tidligt Nadals serv i første sæt og kom lidt efter på 3-1. Men så kom Nadal i gang. 3-1 blev til 4-4, og i grækerens næste udlæg tog Nadal sættet på første breakbold.

Andet sæt havde næsten samme forløb. Tsitsipas kom på 3-1, men tabte så de næste tre partier.

Den 22-årige græker gav sig dog ikke denne gang, og begge spillere holdt serv, indtil der skulle tiebreak til for at finde vinderen af sættet. Nadal spillede sig ellers til to matchbolde foran 5-4, men Tsitsipas holdt stand.

Det gjorde han også i tiebreak, og så skulle der et tredje sæt til.

Her blev det til en kamp om, hvem der først fejlede eller kunne få den anden til at gøre det. De første ti partier blev vundet af spilleren, der servede. I tiende parti kom sættets første breakbold.

Den tilfaldt Tsitsipas, der foran 5-4 kunne tage sejren ved at vinde duellen. Men Nadal afværgede og udlignede.

Spanieren skruede nu bissen på og pressede Tsitsipas. Der skulle dog fire breakbolde til, før Nadal i det efterfølgende parti vandt den afgørende duel og brød til 6-5.

Nu kunne Nadal selv serve sejren i hus, og det gjorde han, selv om han undervejs måtte afværge en græsk breakbold.

Rafael Nadal vandt første gang Barcelona Open i 2005 - den første af fem sejre i træk. Fra 2011 til 2013 blev det til yderligere tre triumfer, inden Kei Nishikori tog over.

Japaneren vandt to år i træk og kunne også have taget en tredje sejr, havde det ikke været for netop Nadal, der i 2016 besejrede Nishikori i finalen og tog sin niende titel.

Nummer 10 og 11 kom i 2017 og 2018. I 2019 vandt Dominic Thiem. Sidste år blev turneringen ikke afholdt på grund af coronapandemien.

I 2017 blev centre court på anlægget, hvor Barcelona Open bliver spillet, opkaldt efter Rafael Nadal.