Nadal satser på French Open-deltagelse efter US Open-afbud

Rafael Nadal siger onsdag, at det stadig er hans plan at forsvare titlen ved grand slam-turneringen på grus, French Open, der efter planen begynder i slutningen af september i Paris.

Selv om Rafael Nadal tirsdag meddelte, at han ikke spiller grand slam-turneringen US Open, så planlægger den spanske tennisstjerne snart at skulle i aktion ved en af de fire største turneringer i verden.

Den 34-årige spanier tror på, at French Open bliver gennemført trods coronapandemien.

- Det tror jeg på, den er oppe i mit hoved, og jeg forbereder mig på den, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Men vi bliver nødt til at afvente, hvordan det hele udvikler sig. For i de seneste uger ser situationen ud til at være blevet lidt værre.

- Men det er mit håb og min plan at være der, hvis forholdene tillader det, siger Rafael Nadal, som har vundet French Open 12 gange siden 2005.

Situationen med coronavirus fik tirsdag den rutinerede spanier til at melde afbud til US Open i New York, hvor han er forsvarende mester.

- Efter mange overvejelser har jeg valgt ikke at spille i dette års US Open. Situationen i verden er meget kompliceret, antallet af covid-19-smittede stiger, det ser ud til, vi stadig ikke har kontrol over det, skrev Nadal på Twitter.

- Vi ved, at den skrumpede tenniskalender er barbarisk i år efter fire måneder uden turneringer. Jeg forstår og takker for det, der bliver gjort for at få det (sæsonen, red.) op at køre.

- Det her er en beslutning, jeg aldrig har villet tage, men jeg har valgt at følge mit hjerte, og lige nu vil jeg helst ikke rejse, skrev spanieren.

Rafael Nadal opholder sig i øjeblikket på Mallorca, hvor det er hans plan at blive foreløbig.