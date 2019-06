Nadal lovpriser nedkæmpet finalemodstander i Paris

Og den devise efterlevede spanske Rafael Nadal til fulde efter at have knust østrigeren Dominic Thiem for andet år i træk i French Open-finalen.

Den 12-foldige mester på Roland Garros var i hvert fald mere optaget af at rose sin modstander end at juble over sin egen triumf.

- Hvis jeg skulle tabe til nogen, skulle det være dig, for du fortjener at vinde. Godt gået og fortsæt bare - du skal nok vinde her en dag, lød det fra Nadal efter finalen ifølge AFP.

- Jeg beklager (at jeg vandt), da du er et af de bedste eksempler på touren (ATP Tour, red.). Du arbejder hårdt, er altid smilende og er en god person. Det er det vigtigste.

- Tak fordi du er en inspiration for mig og små børn over hele verden, sagde den spanske mester i interviewet efter sin egen historiske triumf.

Og de gode vibrationer gik begge veje, da den 25-årige østriger kvitterede med samme roser i modsat retning.

- Rafa, flot klaret. Du er en enestående mester og en legende i vores sport. Jeg er glad for, at du spiller. At vinde 12 gange her, det er for vildt, lød det fra Dominic Thiem.

Nadal har nu vundet ni af de to spilleres 13 indbyrdes opgør, hvoraf de 12 møder har været på grus.

Fire gange har de mødtes ved French Open, og her har Nadal vundet alle gange - blandt andet finalen de seneste to år.

Dominic Thiem har dog i sinde at ændre på sin finalestatistik på det ikoniske grus i Paris.

- Jeg kommer til at forsøge mig igen. Det er helt sikkert, sagde han.