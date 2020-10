Nadal knuser Djokovic og sikrer den 13. triumf i Paris

Det skete i yderst overlegen stil mod verdensranglistens nummer et, Novak Djokovic, der blev slået 6-0, 6-2, 7-5.

Det er 15 år siden, at Nadal for første gang vandt French Open.

Med triumfen i Paris er spanieren oppe på i alt 20 grand slam-titler. Dermed tangerer han Roger Federers antal. De to kæmper om en plads i historiebøgerne som den mest vindende.

Her kan Djokovic også senere blande sig. Serberen er oppe på 17 grand slam-titler.

Nadal bragede løs fra start i søndagens finale og tildelte verdensetteren et såkaldt æg. Med det menes, at det ikke lykkedes Djokovic at vinde et eneste parti i første sæt.

Det var blot anden gang i deres 56 indbyrdes møder, at serberen indkasserede et æg mod Nadal.

Andet sæt fortsætte, hvor første slap, med stor spansk dominans.

Djokovic lagde dog trods alt ud med at afværge tre breakbolde til Nadal og bringe sig foran med 1-0, men herefter tog den senere spanske vinder fem partier i træk og gjorde det til 5-1.

Det var således en formsag at køre andet sæt hjem.

Djokovic kom bedre med i indledningen på tredje sæt, og de to spillere fulgtes ad frem til 2-2, men så begyndte serberen at sløse.

Meget nemt fik Nadal mulighed for at bryde verdensetterens serveparti og gøre det til 3-2.

Bedst som det igen så ud til at tippe Nadals vej, så gjorde Djokovic modstand. Han svarede prompte tilbage ved at bryde til 3-3, og det var et klart signal om, at han ikke var parat til at lægge sig ned uden kamp.

Det var tæt frem til 5-5, hvor Nadal fik brudt til 6-5 på kontroversiel vis, da Djokovic efter lidt ventetid fik dømt en returnering ude. Dermed kunne Nadal serve sejren hjem.

Finalen endte med et spansk serve-es som en fin lille sammenfatning af hele 2020-finalen.

Lørdag vandt den 19-årige polske komet Iga Swiatek kvindernes finale.