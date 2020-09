Nadal kan tangere Federers rekord i egen baghave

Gennem historien er Roger Federer og Novak Djokovic med deres otte triumfer i henholdsvis Wimbledon og Australian Open de nærmeste konkurrenter i den henseende.

Skulle det om to uger blive til den 13. triumf for Nadal i French Open, der begynder søndag, vil det være ganske særligt, fordi den 34-årige spanier så samtidig tangerer 39-årige Federers rekord for flest grand slam-titler, nemlig 20.

- Det vil helt sikkert betyde meget for Nadal. Jeg tror, at det er en stor del af grunden til, at de stadig spiller. At slutte karrieren med flest grand slam-titler, er det der driver dem, vurderer TV2 Sports tennisekspert Michael Tauson.

Han mener, at antallet af grand slam-titler i eftertiden vil få betydning for, hvilken spiller man betegner som historiens bedste, på engelsk kaldet Greatest Of All Time (Goat).

I det regnskab skal man ikke glemme den serbiske verdensetter, Novak Djokovic, der i en alder af 33 år har 17 grand slam-titler.

- Det vil være med til at definere historiens bedste, selv om det er lidt hårdt, hvis de tre ender på 20, 19 og 18 titler, men det kan jo også være, at Djokovic overhaler både Federer og Nadal, påpeger Tauson.

Optakten til årets French Open har været noget særpræget. Turneringen begynder normalt i maj, men blev skubbet på grund af coronapandemien.

Under normale omstændigheder er turneringen kulminationen på den europæiske grussæson, men i år kommer topspillerne næsten direkte fra hardcourt i US Open. Af coronahensyn valgte Nadal dog at blive væk fra New York.

- Han har valgt at satse alt på French Open, da han ved, at han dér har den største chance for at vinde sin 20. grand slam-titel. Han ville ikke risikere en skade eller træthed og har valgt at fokusere på gruset, som han ejer i Paris, vurderer Tauson.

I andre år er Nadal kommer til Paris i kølvandet på grusturneringer i Monte Carlo, Barcelona, Madrid og Rom, men denne gang har han kun kunnet bruge turneringen i Rom som opvarmning. Han tabte endda kvartfinalen til Diego Schwartzman og har derfor kun tre kampe i benene.

Selv er Nadal dog fortrøstningsfuld.

- Der er ingen undskyldninger. Jeg har ikke spillet kampe i lang tid, men nåede at spille to gode kampe. Der var både godt og skidt. Det er et specielt og uforudsigeligt år, siger Nadal.

Mens Nadal og Djokovic er seedet til at mødes i herrernes finale, er Federer fraværende efter en operation.

Nadal indleder French Open mandag eftermiddag mod hviderusseren Egor Gerasimov.