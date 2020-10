Nadal kan tangere Federers grand slam-rekord i finalebrag

Men endnu vigtigere er det, at Nadal samtidig kan vinde sin grand slam-titel nummer 20, hvilket vil være en tangering af Roger Federers rekord.

I tenniskredse anser mange den rekord for at være den vigtigste, da den i høj grad vil være med til at definere, hvem der fremover skal betragtes som historiens største spiller.

Også Novak Djokovic er med i det kapløb. Han kan med en triumf på Roland Garros-anlægget nå 18 grand slam-titler.

På grusunderlaget må Nadal dog betragtes som favorit i en eller anden grad. I French Open kan Nadal fremvise en statistik på 99 sejre og bare to nederlag, og mod Djokovic fører han indbyrdes med 6-1 i turneringen.

Blandt andet slog han Djokovic i finalerne i 2012 og 2014. I alt har de mødt hinanden i otte grand slam-finaler før søndag, og de har vundet fire hver.

Ser man alene på 2020-sæsonen, der har været afbrudt af en lang coronapause, har Djokovic dog vist skræmmende form. Faktisk har Djokovic vundet alle sine 37 kampe, som han ellers har spillet til ende.

I US Open tabte på grund af diskvalifikation, da han ramte en linjedommer med en bold i frustration over et tabt parti.

Nadal ved da også, at han skal præstere sit bedste for at slå Djokovic.

- Jeg skal ramme mit bedste niveau for at vinde. Gør jeg ikke det, er jeg i en svær situation. Novak er en af hårdeste modstandere overhovedet, siger Nadal anerkendende.

Der er lagt op til det største tennisbrag i 2020, men Djokovic vil dog ikke kalde finalen den største i karrieren.

- Det er ikke den største kamp i mit liv. I forhold til vigtighed var det formentlig min første Wimbledon-finale, hvor jeg faktisk mødte Nadal, siger Djokovic og tilføjer French Open-finalen i 2016, hvor han vandt turneringen for første gang.

Søndagens finale, som er det 56. møde mellem Djokovic og Nadal, begynder klokken 15. Djokovic fører indbyrdes med 29 sejre og 26 nederlag.