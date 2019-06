Nadal forventer aggressiv Federer i El Clasico i Paris

De to stjerner spiller semifinale fredag, og bliver man i fodboldterminologien kan man sige, at 33-årige Nadal har hjemmebane både i forhold til underlag og turnering.

Grusset er hans speciale, og grand slam-turneringen i Paris er det samme for Nadal, der jagter sin 12. triumf i French Open.

Det er dog en hjemmebanefavorit med respekt for sin modstander, der går ind til det 39. møde med 37-årige Federer.

- Der er aldrig to kampe, der er ens. Vi prøver altid ting af. Lad os se, hvad der sker. Jeg forventer virkelig, at han vil spille aggressivt, ændre rytme og gå frem til nettet. Det er min fornemmelse.

- Han spiller godt, og han har tennisevnerne til at udføre det. Jeg skal spille solidt og ramme boldene hårdt, så han ikke kan lave sine ting fra gode positioner, siger Nadal ifølge Reuters.

Mens Nadal har vundet turneringen 11 gange, så har Federer en enkelt sejr på grusset i French Open. Den blev hentet i 2009 og er en af Federers i alt 20 grand slam-titler.

Det er første gang i otte år, at de to spillere mødes i turneringen, hvor Federer i år har gjort comeback, efter at han valgte at spille grussæsonen.

I deres fem seneste møder i French Open, som inkluderer fire finaler, har Federer aldrig vundet mere end et sæt mod Nadal, og selv om Federer har sejret i de to spilleres seneste fem møder, så har ingen af de kampe været på grus.

Federer har da også blot to sejre i deres seneste 15 grusmøder, og netop grusset har Federer set bort fra de senere år.

- Alene at komme til at møde Rafa (Nadal, red.) var ikke nemt for mig. Det tog mig fem kampe at nå hertil, og det er derfor, jeg er så glad for at møde Rafa.

- Ønsker man at opnå noget på grus, så skal man på et eller andet tidspunkt forbi Rafa, for så stærk er han. Jeg vidste, at det var sådan, siger Roger Federer.