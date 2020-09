NTT må vente lidt længere på Lars Michaelsen

Han har misset den første del af det franske etapeløb og kommer ikke til Frankrig i den nærmeste fremtid.

Det skriver NTT i en pressemeddelelse, hvor Michaelsen forklarer, at han pådrog sig skader omkring skulder og nakke i forbindelse med en badetur med familien.

- Det er virkelig en uheldig situation, og jeg er så ked af, at jeg ikke kan være sammen med NTT-holdet i Tour de France, siger han i meddelelsen.

- Jeg forsøger at se det positive i, at jeg tror på, at livet skal forstås baglæns, men leves forlæns. Derfor vil jeg nu heppe på rytterne, hver gang de træder i pedalerne, og jeg ser frem til at blive genforenet med holdet hurtigst muligt.

Michaelsen skal bruge den kommende tid på at hvile og komme sig over uheldet. Holdet melder ikke noget om, hvorvidt han kan nå at blive klar til en del af Touren.

Selv om Lars Michaelsen ikke er til stede, er NTT langtfra uden dansk islæt i etapeløbet. Bjarne Riis er øverste sportsligt ansvarlige, mens Michael Valgren er med som rytter.