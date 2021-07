NHL-talent springer ud som homoseksuel og skriver historie

Den unge ishockeyspiller Luke Prokop er mandag sprunget ud som homoseksuel i en besked på sin Instagram-konto.

Ifølge blandt andet ESPN er den 19-årige canadier den første NHL-spiller - nuværende og tidligere - der offentligt springer ud som homoseksuel.

- Jeg er stolt over offentligt at kunne fortælle, at jeg er homoseksuel, skriver Prokop blandt andet.

- Fra en ung alder har jeg drømt om at blive NHL-spiller, og jeg tror, at jeg ved at leve mit liv autentisk kan bringe hele mig selv til isen og forbedre mine chancer for at få mine drømme opfyldt, tilføjer Prokop.

Prokop takker desuden sin familie, venner og agenter for at støtte ham, så han føler sig tryg ved at komme med sin udmelding, og han håber nu, at han kan være med til at hjælpe andre.

- Jeg håber, at jeg ved at dele, hvem jeg er, kan hjælpe andre folk med at se, at homoseksuelle folk er velkomne i ishockeymiljøet, eftersom vi arbejder for at sikre, at ishockey i sandhed er for alle, skriver Prokop.

Prokop er på kontrakt med Nashville Predators, men har endnu ikke fået debut. Han har i stedet spillet for Calgary Hitmen i udviklingsligaen Western Hockey League i de seneste par sæsoner.

I oktober 2019 skrev ishockeymålmanden Jon Lee-Olsen historie, da han som den første danske mandlige sportsprofil sprang ud for rullende kameraer i TV2-programmet "Go' aften live".

Han trodsede sin egen frygt for at blive frosset ude af ishockeykulturen og at blive råbt af både på og uden for isen. Frygten viste sig dog at være ubegrundet.

- Det har været kæmpe optur at stille sig frem, og jeg har været utrolig glad for det, sagde Lee-Olsen knap tre måneder efter sin udmelding.