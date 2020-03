NHL-opgør spilles færdig en måned efter spillerkollaps

En kamp mellem St. Louis Blues og Anaheim Ducks blev natten til torsdag dansk tid spillet færdig, en måned efter at et spillerkollaps satte en stopper for opgøret.

Kampen blev afbrudt 11. februar ved stillingen 1-1, da 36-årige Jay Bouwmeester kollapsede på St. Louis-bænken i første periode af kampen. Spillet blev stoppet øjeblikkeligt.

Det lykkedes efterfølgende sundhedspersonale at få Bouwmeester genoplivet.

Han har siden fået indopereret en defibrillator, der kan behandle hjertestop.

Han udtalte onsdag lokal tid, at han har været overvældet over støtten, og at hans fremtid på isen fortsat er usikker.

- Det er sket en masse, sagde Bouwmeester ifølge Reuters onsdag.

- (Fremtiden, red.) er noget, som jeg helt sikkert vil blive nødt til at tænke yderligere over. Det kan jeg ikke sige, at jeg helt har gjort endnu. Der er flere beslutninger, som jeg bliver nødt til at tage.

Ifølge doktorernes meldinger vil han kunne leve et "ret normalt liv", sagde Bouwmeester ifølge Reuters.

36-årige Bouwmeester har spillet 1240 kampe i den nordamerikanske ishockeyliga.

Tidligere i karrieren var han på kontrakt i Florida Panthers og Calgary Flames, før han i 2013 blev sendt til St. Louis Blues.