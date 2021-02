NHL-kamp blev afbrudt: Solstråler smeltede isen

Det måtte NHL-holdene Colorado Avalanche og Vegas Golden Knights sande lørdag. Her mødtes de to amerikanske mandskaber nemlig i en af NHL's årlige udendørskampe.

For mange vil de to ord nok vække mindelser om varme sommerdage og glade stunder, men når det gælder ishockeykampe er det sjældent en god kombination.

Sol og is.

Den blev spillet på en bane opstillet ved Lake Tahoe i delstaten Nevada med bjerge i horisonten og tilskuere på både i søen. Idylliske omgivelser.

Himlen var endda blå, og solen stod højt på himlen, men det var for en gang skyld ikke en god ting. Isen smeltede nemlig delvist, så spillerne havde svært ved at skøjte, og kampen måtte afbrydes efter første periode.

Først efter otte timer, da solen var gået ned, og mørket havde sænket sig, kunne kampen genoptages tidligt søndag morgen dansk tid.

- Vi har afholdt mere end 30 udendørskampe. Det her var det mest udfordrende vejr, vi har haft, og det var en smuk dag. Vi vidste, at uafbrudt solskin ville være et problem, siger NHL-chef Gary Bettman ifølge nyhedsbureauet AFP.

Colorado Avalanche vandt kampen 3-2. Philadelphia Flyers og Boston Bruins mødes på samme bane søndag.