NHL forlænger ishockeystjerners coronaisolation

Den nordamerikanske ishockeyliga NHL anbefaler sine spillere at udvide den igangværende isolationsperiode, så den nu skal løbe frem til 15. april.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer, efter at den suspenderede liga i weekenden åbnede for at forlænge sæsonen frem til slutningen af august i bestræbelserne på at spille turneringen til ende.