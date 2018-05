NHL-duo har fået grønt VM-lys: Lander i Danmark onsdag

Det er nu helt sikkert, at det danske ishockeylandshold bliver kraftigt forstærket i den resterende del af VM.

- Ja, vi har fået "go" fra klubben, og begge spillere har bekræftet, at de kommer.

- De lander på et tidspunkt onsdag. Vi prøver at få dem til Danmark så hurtigt som muligt, siger Danmarks Ishockey Unions sportschef, Jesper Duus.

Jannik Hansen står uden kontrakt efter denne sæson og kunne i princippet selv bestemme, om han ville tage til VM, efter at Sharks røg ud af NHL-slutspillet.

Bødker skulle derimod igennem lægetjek og have godkendelse fra klubben, før hans VM-deltagelse kunne betragtes som 100 procent sikker.

- Det har været ret problemfrit. De meldte sig begge hurtigt klar, og der har ikke været anmærkninger fra klubben. Der er forståelse for, at det er VM på hjemmebane, siger Jesper Duus.

Håbet er, at den stærke duo allerede kan være til rådighed i onsdagens møde med Finland.

- Nu må vi se, hvornår de ankommer, og så er der det forsikringsmæssige. Det burde være ret standard, men alle papirer skal i hvert fald være i orden først. Hvis de er det, ser vi dem på isen onsdag.

- Det ville være godt for dem begge og for holdet, og tilskuerne vil nok også synes, det er sjovt. Jeg vil ikke love noget, så tilskuerne risikerer at blive skuffede, men det er i hvert fald det, vi regner med, siger Jesper Duus.

Dermed er 24 af til 25 pladser i VM-truppen optaget.

Den 25.-plads får foreløbig lov at stå åben, mens det bliver afklaret, om Winnipeg Jets ryger ud af slutspillet natten til fredag. Et Winnipeg-nederlag vil åbne VM-døren for Nikolaj Ehlers.