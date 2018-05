NHL-drømmen lever stadig i dansk ishockeyprofil

Men selv om han har det godt i den finske hovedstad, er ambitionen fortsat at rejse tilbage over Atlanten og få comeback i Den Nordamerikanske Ishockeyliga, NHL.

- Det er stadig min drøm. Nogle gange er man nødt til at tage nogle skridt for at komme tættere på målet. Og det har været det helt rigtige for mig at skifte til Jokerit, siger Nicklas Jensen.

Han blev håndplukket allerede i første runde af NHL-draften i 2011, men visitkortet tæller foreløbig "kun" 31 kampe i den prestigefyldte liga, hvor han har spillet for Vancouver Canucks og New York Rangers.

Rangers har fortsat NHL-rettighederne til den 25-årige dansker, der i sin kontrakt med Jokerit har en klausul om, at han kan tage tilbage til New York-klubben efter sommerferien, hvis det giver mening.

- Rangers skal henvende sig. Jeg skal selvfølgelig have talt med min agent om, hvad der skal ske, men det må blive efter VM, siger Nicklas Jensen.

- Uanset hvad, er jeg glad for, at jeg har kontrakt et år mere i Jokerit. Denne sæson er gået rigtig godt for både holdet og mig selv, Helsinki er en fed by, og på holdet bliver vi behandlet på NHL-niveau.

- Kvaliteten af hallen, omklædningsrummene og maden er helt i top, og vi rejser med privatfly til kampene. Desuden har det været sjovt at spille sammen med tre andre danskere, siger Nicklas Jensen.

Han sigter dermed til landsholdskaptajnen Peter Regin og de to backer Oliver Lauridsen og Jesper Jensen Aabo, der også er på kontrakt i den stærke KHL-klub.

Alle fire er centrale spillere på det danske VM-hold, der åbner turneringen i Herning mod Tyskland fredag aften.

- Det bliver virkelig specielt, og vi har glædet os til det længe. Der er mange på landsholdet, der nærmest aldrig spiller foran deres familie og venner.

- Her kender vi vel halvdelen af dem, der sidder i hallen. Nu skal vi vise, hvor dygtige vi er, og hvor godt vi kan spille, siger Nicklas Jensen.

I hans seneste VM-deltagelse i Rusland i 2016 blev han dansk topscorer med fem mål i otte kampe.