NHL-chef: Vi skal nok få afgjort sæsonen på isen

Med et af de mest tætpakkede programmer i professionel sport, kan det blive svært at få spillet sæsonen til ende, selv når coronapandemien begynder at løje af.

NHL-kommissær Gary Bettman tror på, at det vil lykkes at få afsluttet sæsonen på isen.

- Jeg er sikker på, at når tiden kommer og under de rette omstændigheder, så får vi afsluttet sæsonen.

- Det vil ske med udgangspunkt i de muligheder, vi overvejer, og vores evne til at udføre dem, siger Gary Bettman ifølge avisen San Jose Mercury News.

Ligachefen vil ikke fremstå som naiv optimist, men på den anden side vil det også være for nemt at afslutte sæsonen ved skrivebordet, mener han.

- Det vil betyde, at vi stoppede med at arbejde så hårdt på de ting, vi er i gang med nu. Jeg tror, at der er en mulighed (for at afslutte sæsonen, red.), siger Bettman.

NHL stoppede brat 12. marts på grund af coronapandemien.

Ligaens grundspil skulle efter planen have været afsluttet 4. april, mens slutspillets sidste kampe var planlagt til at blive afholdt i juni, hvor Stanley Cup-trofæet uddeles til mesteren.

Gary Bettman har tidligere nævnt, at NHL-holdene kunne gå direkte i gang med en form for slutspil efter coronapausen.

- Det skal være fair, og vi skal bevare integriteten. Hvis vi skal tage sommeren i brug i en slags modificeret løsning, så gør vi det, siger kommissæren.

Han fortæller samtidig, at NHL er i dialog med de andre store sportsgrene i Nordamerika. Flere NHL-hold deler eksempelvis hjemmebane med basketballhold i NBA, og derfor er der behov for koordinering.

- Alle de store ligaer taler med hinanden, og vores medicinske folk taler med hinanden en gang om ugen.

- Men vi gør alle vores egne ting. Vi overvejer alle sammen vores muligheder og forsøger at finde ud af, hvad der giver mening for vores sport, siger Gary Bettman.