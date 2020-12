NFL's prygelknabe chokerer med sejr i Los Angeles

Normalt skaber et holds sejr i NFL glæde blandt egne fans, men for tilhængerne af New York Jets er meningerne mere delte efter søndagens kamp.

Sejren betyder, at Jets ikke længere står til at blive førstevælger i næste års draft, hvor NFL-holdene skiftes til at vælge spillere fra de amerikanske universiteter.

Det privilegie tilhører nu Jacksonville Jaguars, der ligesom Jets har 1 sejr og 13 nederlag for sæsonen, der består af 16 grundspilskampe.

Det resultatmæssigt dårligste hold fra året før kan frit vælge blandt de tilgængelige college-spillere.

Førstevalget i næste års draft betegnes af eksperter som yderst værdifuldt, da det efter alt at dømme giver mulighed for at vælge quarterbacken Trevor Lawrence, som for tiden spiller for universitetet Clemson.

Det forventes, at 21-årige Trevor Lawrence vil melde sig til draften i 2021, og eksperter peger på den unge spiller som et af de største college-håb i flere år.

Men Jets har ikke længere skæbnen i egne hænder efter søndagens sejr, der skabte frustrationer i dele af fanbasen på sociale medier.

En god start lagde fundamentet for Jets-sejren. I første quarter kastede quarterback Sam Darnold et touchdown til runningback Ty Johnson.

Føringen blev udbygget til 13-3, og da veteranen Frank Gore kort efter pausen udbyggede med sit eneste touchdown i kampen, begyndte det for alvor at lugte af en overraskelse.

Det krævede dog en solid forsvarsindsats sent i kampen for at stoppe Los Angeles Rams' forsøg på et stort comeback.

Mens Jets blot har vundet en enkelt kamp, har holdet fra Californien ni sejre og fem nederlag for sæsonen. Rams var i Super Bowl i februar 2019.

I 15. spillerundes største kamp var Kansas City Chiefs på besøg hos New Orleans Saints, der havde quarterbackstjernen Drew Brees med igen, efter at han har siddet ude med brækkede ribben.

De forsvarende Super Bowl-mestre fra Kansas City viste dog endnu en gang deres styrke og slap fra udekampen med en sejr på 32-29.