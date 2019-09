NFL's dinosaurer er stadig profiler i en forandret liga

Amerikansk fodbold er ellers kendt for at være en fysisk krævende sport, og som quarterback bliver man ofte ramt hårdt af forsvarsspillerne.

I løbet af de seneste år er det dog blevet forbudt at ramme quarterbacken i hovedet og tackle ham i knæhøjde, medmindre han selv prøver at løbe med bolden.

De og flere andre regelændringer har været med til at forlænge karrieren for ligaens guldfugle, vurderer NFL-eksperten Claus Elming, der ejer onlinemediet gulklud.dk.

- NFL er godt klar over, at quarterbacks er nøglen til godt angrebsspil, underholdning og til, at det stadig er den bedst besøgte sport på stadion og tv i USA. Det er en milliardforretning, det skal man ikke tage fejl af, siger Elming.

Den nu 40-årige Drew Brees blev valgt af klubben San Diego Chargers tilbage i 2001.

Efter en rodet start på karrieren opnåede Brees stjernestatus som quarterback for holdet New Orleans Saints, hvor han stadig befinder sig.

Det var også her, det blev et mål for ham at spille på den anden side af 40 leveår.

- På et tidspunkt i min karriere, det har nok været ti år siden, tog jeg et kig på de quarterbacks, der havde spillet, til de var i 40'erne, sagde han i august i et interview med Sports Illustrated.

- Listen var længere, end jeg havde regnet med. Der var 12 eller 15 spillere. Jeg kiggede på det og tænkte: "Det er faktisk muligt".

Og så er der en vis hr. Brady. Quarterbacken fra New England Patriots vandt i februar sin sjette Super Bowl, da han sammen med sit hold nedlagde Los Angeles Rams.

Han har for længst proklameret, at han agter at fortsætte, til han er i midten af 40'erne. I starten af august gjorde han alvor af truslerne, da han skrev under på en toårig kontraktforlængelse.

Til gengæld sluttede karrieren i en alder af 29 år for quarterbackstjernen Andrew Luck. Han chokerede hele NFL-verdenen, da han kort inden sæsonstart valgte at stoppe efter flere besværlige skadesforløb.

Det er et vink med en vognstang for hele ligaen, mener Claus Elming.

- På den lange bane får vi nok et helt andet spil at se, end vi gjorde for 20 eller 30 år siden. Brutaliteten vil stadig være der, men den bliver stille og roligt pillet ud, spår Elming.