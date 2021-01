NFL's coronaviden skal hjælpe resten af samfundet

En ny videnskabelig rapport om coronasmitte er udgivet af USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) med NFL's medicinske eksperter som medforfattere, og den kaster nyt lys over nære kontakter ved smittetilfælde.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Rapporten viser, at der i NFL er fundet eksempler på, at personer er blevet ramt af coronavirus efter at have været tæt på en smittet i mindre end 15 minutter.

Hidtil har CDC defineret nære kontakter ud fra de 15 minutter.

- Vi har lært, at ikke alle nære kontakter kan betragtes på samme måde, siger NFL's medicinske chef, Allen Sills.

- Nogle kontakter udgør en langt højere risiko, og omstændighederne spiller en rolle.

Forskerne håber, at elementer fra NFL's coronastrategi kan overføres til eksempelvis skoler og behandlingsinstitutioner.

Når Super Bowl løber af stablen natten til mandag dansk tid, har NFL formået at gennemføre en hel sæson uden aflysninger på trods af coronaudfordringerne.

Spillerne er blevet hyppigt testet, og enkelte kampe er blevet udsat som følge af smitteudbrud på nogle af holdene.

For at kunne smitteopspore på bedst mulig vis skal ansatte og spillere i klubberne bære sporingsenheder, så deres færden kan kortlægges i tilfælde af smitte.

I løbet af oktober blev en ny og mere striks protokol for NFL's coronaregler introduceret, og i slutningen af november blev alle hold underlagt protokollen.

Den indebærer blandt andet, at møder kun må foregå virtuelt, at alle skal bære mundbind hele tiden, mens de er i klubbens faciliteter, og at spillerne skal holde mere afstand.

Kansas City Chiefs og Tampa Bay Buccaneers er deltagerne i Super Bowl 55, som spilles natten til 8. februar dansk tid.