NFL-veteranen Brady holder pensionen stangen

Ikke alene spiller Tom Brady stadig i NFL. Natten til mandag dansk tid vil den 43-årige quarterback stå i sportens største finale for tiende gang i karrieren, når Super Bowl 55 spilles i Tampa.

Men hvordan kan det så egentlig lade sig gøre?

En del af forklaringen findes ved et kig i quarterbackens egen portefølje.

Som medstifter af virksomheden TB12 - opkaldt efter hans initialer og trøjenummer - har Tampa Bay Buccaneers-spilleren i flere år advokeret for en "helhedsorienteret filosofi om sundhed og velvære".

Der er både tilhængere og skeptikere af TB12's mange sundhedsråd- og produkter, som Brady er en levende reklamesøjle for.

Men sikkert er det, at familiefaren fra Californien modsat mange af sine kolleger har fundet en formel til at holde sig kørende på et tårnhøjt niveau, mener indehaver af NFL-mediet gulklud.dk Claus Elming.

- Han er godt klar over, at skal der noget ekstraordinært til at holde sig skarp, når man kommer op i alderen.

- Vi har set masser af quarterbacks gennem tiden, som har ramt 40'erne, hvor man tænkte, at det var imponerende, at de kunne fortsætte. Så er de nærmest fra den ene dag til den anden kollapset. Men Brady har år efter år formået at sætte kritikerne på plads, siger han.

Som quarterback får man færre tæsk end spillerne på de fleste andre positioner i NFL. Men når en forsvarsspiller hamrer dig i jorden med fuld kraft, skal du have fysikken til at rejse dig op igen.

Det bliver sværere med årene, forklarer Daniel Szocska Karkov, som er sportsfysiolog hos Team Danmark og mangeårig forsvarsspiller i den bedste danske liga for amerikansk fodbold.

- Det mest imponerende er, at han ikke har fået nogen større skader de seneste år, som har sat ham tilbage, siger han.

- Jo ældre man bliver, jo vigtigere er den fysiske træning, så man kan holde til at dyrke sporten. Man får mindre givet fra naturens side, i og med at evnen til at restituere efter træninger og kampe bliver dårligere, siger fysiologen.

Ikke overraskende var Brady det store tilløbsstykke ved det traditionsrige pressemøde i ugen op til den store finale.

Et af spørgsmålene gik på, om han stadig vil være aktiv, efter at han er fyldt 45 år.

- Det vil jeg helt sikkert overveje, sagde Brady.

- Jeg ved ikke, hvornår tiden er inde (til at stoppe, red.), men jeg tror, at jeg vil være afklaret med det, når det sker. Og så vil jeg have vished om, at jeg gav spillet alt, jeg havde.

Som det første hold i Super Bowl-æraen har Tampa Bay Buccaneers fordel af hjemmebane i kampen mod de forsvarende mestre fra Kansas City Chiefs.

Kampen spilles mandag klokken 00.30 dansk tid.