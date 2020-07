NFL udveksler idéer med danske fodboldmestre

FC Midtjylland er begyndt et samarbejde med NFL for at forbedre underholdningsproduktet på stadion.

FC Midtjylland har indledt et noget usædvanligt samarbejde.

Den danske fodboldklub, som i sidste uge kunne fejre sit tredje mesterskab, er begyndt at udveksle idéer med verdens største liga for amerikansk fodbold, NFL.

Det siger Midtjyllands marketing- og supportdirektør, Preben Rokkjær, til B.T.

- Vi er blevet kontaktet af NFL og har lavet et samarbejde, fordi vi har nogle idéer om, at vi gerne vil lave flere fanoplevelser hos os, siger han til avisen og fortæller, at FCM har fået adgang til "et stort bibliotek" med NFL's initiativer.

FC Midtjylland markerede sig med sit initiativ om drive-in-fodbold, da Superligaen vendte tilbage efter coronapausen. Her var omkring 8000 fans samlet i biler uden for stadion, mens fodboldkampen blev vist på storskærme.

Historien gav også genlyd i USA, hvor man ifølge FCM kigger nysgerrigt mod initiativet om at samle fans på en sundhedsforsvarlig måde.

- Under deres lockdown kigger de på, hvor man har gjort noget anderledes og innovativt inden for sportens verden, og der er det lidt paradoksalt, at de kontakter os, når USA er hjemlandet for drive-in, siger Preben Rokkjær til B.T.

FCM's marketingsdirektør uddyber, at mange af de amerikanske stadioner på visse punkter minder om MCH Arena, der ligger en anelse uden for Herning og har masser af parkeringspladser.

Der er endnu ikke kommet en endelig udmelding om tilskueradgangen i NFL, som efter planen tager hul på 2020-sæsonen i september.

Et rekord antal smittetilfælde i flere stater har dog skabt debat om ligaens planer.

Alle 32 NFL-klubber skal efter planen have påbegyndt deres træningslejr som optakt til sæsonen i slutningen af juli.