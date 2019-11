NFL uddeler bøder for fem millioner efter voldsomt slagsmål

Lørdag kom det frem, at hele 33 spillere er blevet tildelt bøder af NFL for deres medvirken i slagsmålet, der brød ud i kampens døende sekunder, da Clevelands Myles Garrett tacklede Pittsburghs quarterback Mason Rudolph.

Det voldsomme slagsmål i kampen mellem de to NFL-hold Cleveland Browns og Pittsburgh Steelers 14. november er endt med at blive en dyr affære.

Efter tacklingen kom Garrett og Rudolph op at toppes, hvilket resulterede i, at Garrett rev Rudolphs hjelm af og slog quarterbacken i hovedet med den. Det udløste en større karambolage mellem flere af spillerne fra de to hold.

Ud over de 33 spillere er begge hold blevet tildelt store bøder på 250.000 dollar, eller hvad der svarer til cirka 1,7 millioner danske kroner.

De største bøder blandt spillerne blev uddelt til Mason Rudolph, Myles Garrett og Pittsburghs Maurkice Pouncey, der efter at Garrett havde slået Rudolph med hjelmen begyndte at sparke og slå på Cleveland-spilleren.

De 30 andre spillere har fået bøder, på hvad der svarer til cirka 24.000 kroner, for at gå ind i det område, hvor slagsmålet foregik.

Alt i alt beløber bøderne sig til 732.422 dollar, hvilket svarer til lige under fem millioner kroner.

Myles Garrett fik en bøde på 45.000 dollar for sin rolle i slagsmålet, men har samtidig fået karantæne i resten af sæsonen, hvilket betyder, at han kommer til at gå glip af 7,7 millioner kroner i mistet løn. Cleveland-profilens karantæne kan ende med at fortsætte i næste års sæson, men det er endnu ikke fastlagt.

Garretts holdkammerat Larry Ogunjobi har desuden fået karantæne i én kamp for at have løbet ind i og væltet Mason Rudolph, efter at Pittsburgh-spilleren var blevet slået i hovedet med sin egen hjelm af Garrett.

Maurkice Pouncey er desuden blevet tildelt en karantæne på to kampe.