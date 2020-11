NFL tager strengere midler i brug mod corona

Coronaprotokollerne bliver strengere fra og med på lørdag, oplyser ligaens kommissær, Roger Goodell, i et brev til alle NFL-klubber.

I verdens bedste liga for amerikansk fodbold har man oplevet stigende problemer med coronapandemien. Og det skal der dæmmes op for.

Nu skrues der op for tiltagene mod coronavirus i NFL.

- Det er blevet sagt mange gange, at vores 2020-sæson ikke kan være normal. For intet ved dette år er normalt.

- Fleksibilitet og evnen til at tilpasse sig er vigtig for vores succes indtil nu, og vi må fortsætte med den fremgangsmåde, siger Roger Goodell ifølge AFP.

Budskabet kommer, samtidig med at NFL-holdet Las Vegas Raiders befinder sit midt i et udbrud med smittede ansatte og spillere.

De strammere regler vil gælde i resten af sæsonen. Spillerne skal have mundbind på under træning, og de må kun opholde sig i omklædningsrummet i et kvarter.

Og alle spillere og trænere skal have en negativ test senest fra dagen før for at få adgang til klubbens faciliteter.

På 28 af de 32 NFL-hold har der allerede været indført midlertidige strengere tiltag, og på 16 af de 28 hold har de været indført mere end en gang, oplyser ligaen.

Alle møder skal holdes digitalt, medmindre de foregår udendørs eller er blevet godkendt til at blive holdt indendørs.

Omklædningsrummet skal kun bruges på kampdage, måltider er gjort simplere, og der må kun være ti personer i styrketræningsrummet.

I de seneste testresultater fra ligaen i denne uge har der i alt været 95 spillere og 175 ansatte på NFL-holdene, der er blevet testet positive fra august til 14. november.

Las Vegas Raiders placerede syv spillere mere på coronalisten inden hjemmekampen mod Super Bowl-mestrene fra Kansas City Chiefs, der spilles natten til mandag dansk tid.

I alt mangler Las Vegas Raiders 11 coronaramte spillere, men kampen forventes at blive afviklet.