NFL-stjerne dropper pension og bliver genforenet med Brady

En gylden duo er blevet genforenet hos NFL-holdet Tampa Bay Buccaneers.

Rob Gronkowski er således tilbage ved Tom Bradys side i verdens bedste liga for amerikanske fodbold, efter at førstnævnte ellers havde meldt sit karrierestop sidste år.

Men hvor Gronkowski før slog sine folder for New England Patriots, så er han altså nu Buccaneers-spiller. Det er tilfældet efter en handel mellem de to hold.

Gronkowski var således trods sit karrierestop stadig formelt under kontrakt med Patriots, der får et af Buccaneers' valg i den årlige draft, som afholdes senere på ugen, for at sende den næsten to meter høje og 120 kilo tunge spiller til Tampa Bay.

Buccaneers bekræfter handlen på sin hjemmeside.

Gronkowskis skifte til Buccaneers har fået oddsene på, at Florida-holdet vinder Super Bowl i den kommende sæson til at falde ved adskillige amerikanske bookmakere, skriver Reuters.

Rob Gronkowski kom ind i NFL i 2010 og indledte med det samme et særdeles velfungerende samarbejde med stjernequarterbacken Tom Brady, som i marts skiftede Patriots ud med Buccaneers.

Gronkowski spiller positionen tight end og etablerede sig hurtigt som en af ligaens absolut bedste af slagsen. Han er tre gange blevet udvalgt til NFL's All Star-hold, All-Pro, og fem gange valgt til at spille i NFL's All Star-kamp, Pro Bowl.

Sammen med Brady har Gronkowski vundet Super Bowl tre gange. I 2015, 2017 og 2019.

Sidste år blev Gronkowski - ligesom Brady - udvalgt til at være én af 100 spillere og trænere til at udgøre alle tiders bedste NFL-hold i forbindelse med ligaens 100-års jubilæum.

For nylig blev den 30-årige tight end desuden - igen ligesom Brady - valgt til NFL's All Star-hold for 2010'erne.

Efter sejren i Super Bowl 53 sidste år valgte Gronkowski så at lægge støvlerne på hylden efter at have døjet med mange skader i løbet af sin karriere, men nu er han altså klar igen til at spille amerikansk fodbold.

I mellemtiden har han blandt andet gjort sig som wrestler.