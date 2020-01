NFL-spillere minder sig selv om sjælden Super Bowl-chance

Medmindre man hedder Tom Brady eller i øvrigt har spillet for New England Patriots i en årrække, hører det at stå i en Super Bowl til sjældenhederne.

Den nu 41-årige Drew Brees vandt Super Bowl med New Orleans Saints i 2010. Hans første og eneste optræden i NFL-finalen. Og det er også kun blevet til en Super Bowl for Aaron Rodgers.

Med andre ord er der ingen garantier for at vende tilbage til den største football-scene i verden. Heller ikke for Patrick Mahomes, der sammen med Kansas City Chiefs møder San Francisco 49ers i Super Bowl 54 natten til mandag dansk tid.

- Hvert år ved man, at man skal gå igennem processen igen og igen, være skadefri, være rask, vinde kampe, hvoraf nogle kan være så tætte som at slå plat eller krone. Det er et svært at nå hertil.

- Men for mig handler det bare om at nyde øjeblikket og udnytte det. Jeg vil selvfølgelig gerne tilbage i løbet af karrieren, men jeg vil udnytte det her til fulde, for det er en kæmpe mulighed, siger Patrick Mahomes.

Cornerbacken Bashaud Breeland kom først til Kansas City Chiefs i 2019, men før det havde han spillet fem sæsoner for andre hold uden at komme i nærheden af Super Bowl.

- Det er en drøm, der går i opfyldelse. Det kræver meget at nå hertil. Man ved aldrig, hvornår det sker, så når det sker, skal man nyde det. Det er surrealistisk, for det er noget, man har drømt om, siger forsvarsspilleren.

Fra sportsstjerner lyder det ofte, at tilgangen skal være den samme til alle kampe. Uanset størrelsen og bevågenheden. Men det er ikke nemt i en uge, hvor værtsbyen Miami står på den anden ende, og medierne hiver fat i spillerne hver dag, erkender Breeland.

- Med alt, der sker omkring os, er det svært at se og behandle det som enhver anden kamp. Men hvad angår forberedelse og football, behandler vi det som enhver anden kamp, siger han.

For Mahomes er nøglen, at spillerne bliver ved med at have det sjovt.

- Der er altid nerver på, når man spiller en kamp. Men jeg nyder det. Det bedste ved holdet er, at vi har det sjovt, uanset hvor stor scenen er, siger quarterback-stjernen.