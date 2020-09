NFL-spiller er sigtet for at have svindlet sig til coronahjælp

Bellamy var del af en gruppe på 12 personer, som uretmæssigt forsøgte at få 24 millioner dollar i lån fra en coronahjælpepakke.

Den mangeårige NFL-spiller Josh Bellamy er sigtet for forsøg på at bedrage den amerikanske stat for et millionbeløb.

Det oplyser USA's justitsministerium i en pressemeddelelse torsdag.

Den 31-årige Bellamy anklages for at have fået 1,2 millioner dollar i lån til sit firma, Drip Entertainment, fra det såkaldte Paycheck Protection Program.

Det er en låneordning, som Kongressen tidligere i år etablerede. Den skal hjælpe firmaer med fortsat at kunne aflønne deres ansatte.

Josh Bellamy brugte en del af pengene - 104.000 dollar - på at købe luksusvarer ifølge justitsministeriet.

Bellamy har i otte år spillet i NFL. Senest for New York Jets, som tirsdag meddelte, at han ikke er en del af holdet i denne sæson.