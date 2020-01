Titans-runningback Derrick Henry har gjort livet surt for modstandernes forsvar i de første to slutspilskampe, hvor han har løbet for 377 yards.

NFL-semifinale er mødet mellem kampvogn og luftvåben

Med en af NFL's mest lovende quarterbacks som styrmand og et arsenal af lynhurtige profiler fandt Kansas City Chiefs ikke overraskende frem til finalen i AFC - den ene semifinale i NFL.

Søndagens modstandere fra Tennessee Titans har omvendt leveret et par gedigne overraskelser på sin vej til NFL-semifinalen. Først besejrede holdet fra Nashville de forsvarende mestre fra New England Patriots, og i sidste uge chokerede holdet ved at eliminere det ellers storspillende Baltimore Ravens.

Nøglen var Titans har været den fysiske overlegenhed. Holdets største stjerne på runningback-positionen, Derrick Henry, har tromlet forsvarsspiller efter forsvarsspiller ned og løbet for 377 yards, hvilket er ny rekord over to kampe i slutspillet.

Chiefs-forsvarsspilleren Tyrann Mathieu erkender, at Henry bliver lidt af en mundfuld at håndtere.

- Han er en fremragende runningback. Det er svært at holde en spiller som ham nede i hele kampen. Det vigtigste er, at vi afslutter kampen stærkt. Hvis man ser på Derrick Henry, bliver han kun stærkere i løbet af kampen, siger han ifølge Sports Illustrated.

På den anden side af banen har Chiefs-quarterbacken Patrick Mahomes for alvor fundet formen. I sidste uge stod han i spidsen for et stort comeback, da han kastede for fem touchdowns i sejren over Houston Texans.

Foran sig har han spillere som Tyreek Hill, Travis Kelce og Mecole Hardman til at gribe boldene.

- De er eksplosive, atletiske og hurtige. Det bliver en kæmpe udfordring, siger Titans-cheftræner Mike Vrabel ifølge holdets hjemmeside.

- Patrick gør et fantastisk stykke arbejde ved at få alle involveret, bruge sine våben og sin evne til at slippe ud af lommen, siger han med henvisning til området - "lommen" - bag den offensive linje.

Kansas City Chiefs og Tennessee Titans mødes søndag klokken 21.05 dansk tid. Natten til mandag dyster San Francisco 49'ers og Green Bay Packers i NFC-finalen om den anden billet til Super Bowl.