NFL langer bøder ud til trænere for at tage masker af

Det er Denver Broncos, San Francisco 49ers og Seattle Seahawks, som har brudt reglerne, der er indført for at minimere risikoen for at sprede coronavirus.

Hver klub har fået en bøde på 250.000 dollar (1,6 millioner kroner).

Desuden har Broncos-træner Vic Fangio, 49ers-træner Kyle Shanahan og Seahawks-træner Pete Carroll fået en bøde på hver 100.000 dollar (633.000 kroner).

Trænerne har fået bøderne for ikke at bære ansigtsmasker under NFL-kampene, hvor kravet er, at næse og mund skal være tildækket hele tiden.

Bøderne kommer, efter at NFL havde advaret holdene om ikke at slække på sikkerhedskravene i forbindelse med covid-19.

Flere trænere blev fanget på kamera i første spillerunde, hvor de i perioder havde taget ansigtsmaskerne af. Det ville NFL forhindre en gentagelse af, og det lykkedes altså ikke helt efter planen.