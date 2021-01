NFL-klubber smider trænere på porten

Mens 14 NFL-klubber gør klar til det forestående slutspil, har de øvrige allerede begyndt jagten på en billet til det eksklusive selskab i næste sæson.

Søndag blev sidste runde af grundspillet afviklet i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, og i klubberne Jacksonville Jaguars og New York Jets har dagen derpå budt på trænerfyringer.

Hos Jaguars har Doug Marrone fået sparket.

Marrone tog midlertidigt over som cheftræner for Florida-holdet i 2016 og imponerede klubben så meget, at han fik ansvaret på fast basis.

Det blev til en god start med en plads i AFC-finalen, der er den ene af NFL's semifinaler, i januar 2018.

Men siden er det kun gået én vej for Jacksonville Jaguars, som sluttede med en enkelt sejr i 16 kampe i denne sæson som NFL's dårligste hold.

Klubejer Shad Khan siger i et opslag på Twitter, at der er brug for en ny start i klubben.

- Jeg vil altid sætte pris på Dougs passion, arbejdsiver og klasse, og jeg er sikker på, at han vil få succes med sit næste kapitel i karrieren, siger han.

Foruden stillingen som cheftræner skal Jaguars finde en general manager, der har det overordnede sportslige ansvar for holdet.

Jagten på en ny træner er også begyndt hos New York Jets. Jets har gennem det meste af sæsonen været regnet som et af de svageste hold i ligaen, og til trods for to sejre i de sidste tre kampe fik Adam Gase ikke reddet sit job.

Jets' direktør og bestyrelsesformand, Christopher Johnson, er skuffet over holdets præstation i 2020.

- Vi vidste, at der ventede et stort arbejde, da Adam blev ansat i 2019. Vores gode afslutning på sidste sæson (2019-sæsonen, red.) var opmuntrende, men vi fik desværre ikke bygget videre på det eller udviklet os, som vi havde håbet i denne sæson, siger han i en udtalelse, der er lagt på Twitter.

Der er også ledige cheftrænerstillinger i Detroit Lions, Atlanta Falcons og Houston Texans, som fyrede deres trænere tidligere på sæsonen.