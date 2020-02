NFL-klub siger farvel til mangeårig quarterback

- Efter at have holdt lidt afstand siden afslutningen af den forgangne sæson talte vi med Philip og hans repræsentanter for at se, hvordan det gik i 2019, drøfte vores fremtid, evaluere den nuværende trup og se, om der var en vej, der gav mening for begge parter, siger Chargers' general manager, Tom Telesco, til klubbens hjemmeside.

- Under samtalerne blev det klart, at det bedste for Philip og Chargers var at starte på en frisk efter en fantastisk æra.

Den nu 38-årige quarterback havnede i 2004 hos Chargers, der lå i San Diego fra 1961 til 2016, efter en noget usædvanlig proces.

Før draften, hvor holdene skiftes til at plukke spillere fra de amerikanske universiteter, indikerede quarterbacken Eli Manning, at han ikke ville spille for Chargers.

Chargers valgte alligevel Manning som den første spiller i hele draften, men sendte ham kort efter til New York Giants i bytte for Rivers og nogle ekstra valg.

Siden er Rivers og Manning blevet koryfæer i de respektive klubber, men for nylig meddelte Eli Manning, at han trak sig tilbage, og nu skal Rivers finde en ny arbejdsgiver for første gang i karrieren.

- Jeg ved ikke, hvad fremtiden bringer, men min familie og jeg ser frem til at se, hvad Gud har af planer for os, siger Rivers i en udtalelse på Chargers' hjemmeside.

I den forgangne sæson kastede Philip Rivers for 4615 yards, 23 touchdowns og 20 interceptions. Chargers vandt blot 5 ud af 16 kampe i sæsonen.

På trods af NFL's status som en fysisk hård sportsgren, der forårsager et hav af skader, har Philip Rivers startet alle 16 kampe i grundspillet i 14 sæsoner i træk.

Chargers har nået slutspillet syv gange, mens Rivers har været i klubben. Seks af gangene har Rivers været startende quarterback.

Rivers er sammen med sin kone og deres ni børn flyttet til delstaten Florida.